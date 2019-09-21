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Her 6 kadından birinde var

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Kadınlarda ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkabilen PKOS, ileri yaşlarda üremeyi olumsuz yönde etkileyen bir sorun.
Her 6 kadından birinde var

Türkiye'de her 6 kadından 1'inde görülen polikistik over sendromu, kısırlığa yol açabiliyor. Kilo vermek, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek gibi yaşam tarzında değişiklikler ise anne olma şansını artırıyor.

Kadınlarda ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkabilen Polikistik Over Sendromu (PKOS), ileri yaşlarda üremeyi olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Uzmanlar, adet düzensizliği, kıllanma ve sivilce artışının yoğun olduğu genç kızlarda PKOS’un akla gelmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı, kısa ve uzun dönem etkileri bulunan Polikistik Over Sendromu’nun düzensiz yumurtlamaya veya yumurtlamanın tamamen bozulmasına neden olabildiğini belirtti. Kısa vadede kısırlığa yol açan polikistik over sendromunun uzun vadede diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve rahim kanseri riskini arttırabildiğini ifade eden Dr. Abalı, gerekli tedavi yapıldığında ve bazı tedbirler alındığında ise risklerin azaldığına, hatta tamamen ortadan kalktığına işaret etti.

PKOS HASTALARININ ÇOĞUNDA KİLO FAZLALIĞI YA DA OBEZİTE BULUNUYOR

Kısırlık nedeniyle doktora başvuran hastaya ilk olarak kilo vermesi, yaşam tarzını değiştirmesi ve spor yapması tavsiye ediliyor. Adetler düzelmiyor ve gebelik elde edilemiyorsa, bazı yumurta geliştirici ilaçların kullanılması öneriliyor. 3-6 ay sonra düzelme yoksa yumurta uyarıcı iğneler devreye giriyor. Gebelik hala elde edilemiyorsa, tüp bebek seçeneği kullanılıyor.

Doç. Dr. Remzi Abalı, PKOS nedeniyle bebek sahibi olamayan çiftlere sunulan tüp bebek tedavisiyle ilgili uyarılarda bulunarak, "Bu hastaların tüp bebek tedavisi sırasında çok yumurtası oluştuğu için karında sıvı toplanması ve büyütülen foliküllerin kistlere dönüşmesiyle karakterize bir tablo olan ve anneyi ölüme bile götürebilen OKSS riskiyle karşılaşabilirler" dedi.

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