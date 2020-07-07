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Her Daim Dostlar Kaplumbağaların Yumurtlama Alanlarının Korunması İçin Çağrıda Bulundu

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Her Daim Dostlar Kaplumbağaların Yumurtlama Alanlarının Korunması İçin Çağrıda Bulundu
Her Daim Dostlar Kaplumbağaların Yumurtlama Alanlarının Korunması İçin Çağrıda Bulundu

 Her Daim Dostlar, kaplumbağa yuvalarını korunması için toplum olarak daha duyarlı davranılması gerektiğini belirtti.

Her Daim Dostlar adına yaptığı yazılı açıklamada Yusuf Yüksel Şentuğ, deniz kaplumbağalarının yumurtalarının üzerini kapatarak korumaya almaya çalışsa dahi, sahilde araç kullanımının yumurtalar için en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Merak üzerine yuvaların açılmasının da yumurtaları tehlikeye attığını kaydeden Şentuğ, sokak hayvanlarının da yumurtalar için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bölgedeki sokak hayvanlarının sahiplenmesiyle bu sorunun önüne bir nebze geçilebileceğini kaydeden Şentuğ,  “Yuvaları korumak ve kablumbağaların huzur içerisinde üremelerini sağlamak hepimizin görevi” dedi..

Şentuğ, Sahillerde yaşayan Kum Zambakları, Kum Sarmaşıkları, Kum Zakkumları ve Deniz Kaplumbağalarını nesillerini sürdürmelerine olanak tanımak için, sahillerde araç kullanılmasının engellenmesi, bahse konu bitki ve yumurtlama yerlerinde çadır, karavan, kamp yapılanmasına izin verilmemesi ve yumurtlama bölgelerinde yaşayan sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

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