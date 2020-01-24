  • BIST 122.142
  • Altın 300,134
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor

» »
Türkiye’de yapılan araştırmalara göre her gün 4 kadına rahim ağzı teşhisi konulurken, yine her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor
Her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor

Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında görülme olasılığı en yüksek kanser tiplerinden bir tanesi durumunda. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her gün 4 kadına rahim ağzı teşhisi konulurken 2 kadında rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor ancak uzmanlar düzenli yapılacak taramalarla rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz rahim ağzı kanseri görülen kadınların tamamında HPV isimli ve cinsel yolla bulaşan bir virüsün görüldüğünü belirterek “Rahim ağzı kanseri ülkemizde önemli bir sağlık sorunu. Türkiye'de her gün 4 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Her gün 2 kadını rahim ağzı kanserinden kaybediyoruz. Biliyoruz ki rahim ağzı kanserinin tamamının da HPV denilen bir virüs görülüyor. Bu virüs cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve toplumda oldukça sık görülüyor. Her 10 kadından bir tanesinde bu HPV virüsünü saptamak mümkün. Ancak bu virüsle enfekte olan her kadın rahim ağzı kanseri olmuyor. Bu süreci kolaylaştıran bazı faktörler var. Bunda da en önemli faktör sigara faktörü. Bağışıklık sistemini zayıf ve sigara kullanan hastalarda bu virüsle enfekte olduklarında rahim ağzı kanserinin daha sıklıkla görülüyor. Bu süreçte hasta sigarayı bırakmalı ya da bağışıklık sistemini güçlendirici aktiviteleri öneriyoruz” diye konuştu.

"Her HPV olan kadın kanser olmuyor"

Doç. Dr. Boyraz her HPV tespit edilen kadının rahim ağzı kanseri olmayacağını belirterek “HPV’nin yüzden fazla çeşidi var. Bunların büyük bir kısmında kanser oluşmuyor. En sık rahim ağzı kanserine sebep olan tipleri 16 ve 18 dediğimiz yüksek riskli tipler. Türkiye'de de toplumda en sık görülen bu HPV türüdür. Özellikle biz HPV taramasında yüksek riskli dediğimiz tiplere odaklanıyoruz ve bunları saptamaya çalışıyoruz. Diğer düşük riskli tipler bulunan hastalarda siğil gibi sonuçlara yol açıyor. Her HPV olan kişide rahim ağzı kanseri oluşmadığını hastalarımıza anlatmak zorundayız. Hastalarımız da ilk HPV saptandığında panik halinde doktora başvuruyorlar. Her HPV olan hastada rahim ağzı kanserinin gelişmeyeceğini biz hastalarımıza anlatıyoruz. HPV şu anda dünyada cinsel yolla bulaşma oranı en yüksek hastalıktır” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çinli bilim insanları: Koronavirüs insanlara yarasalardan değil, yılanlardan geçti24 Ocak 2020 Cuma 13:46
  • Corona Virüs nedir? Korunmak için neler yapmalı?24 Ocak 2020 Cuma 13:31
  • Koronavirüs paniği! Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu24 Ocak 2020 Cuma 09:11
  • Çin’de başlayan koranavirüs 8 ülkede görüldü23 Ocak 2020 Perşembe 20:47
  • Dolandırıcıların yeni hedefi ‘jigolo adayı’ gençler23 Ocak 2020 Perşembe 20:00
  • ‘Bipolar’ teşhisiyle verilen ilacı içti, vücudunda yanıklar oluştu, görme yetisini kaybetti23 Ocak 2020 Perşembe 19:36
  • Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor23 Ocak 2020 Perşembe 19:33
  • Bilim insanları açıkladı: Stres nasıl saçları beyazlatıyor?23 Ocak 2020 Perşembe 19:28
  • Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Hakkında Bilgi Verildi23 Ocak 2020 Perşembe 16:03
  • Çin'de ortaya çıkan yeni virüs hakkında neler biliniyor?23 Ocak 2020 Perşembe 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti