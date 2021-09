Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, hesap uzmanlarının Eylül 2021-Şubat 2022 dönemi Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’de kapsam dışı bırakıldığını belirterek buna tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin hem meslek itibarlarının hem de ekonomik çarkların içerisindeki görevlerinin önemini hatırlatmak için her türlü tepkiyi ortaya koymak üzere karar aldığı ve bugünden itibaren her türlü eyleme başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kararname yayınlanmadan önce yapmış olduğumuz görüşmeler ve uyarılara rağmen ve bize ilgililerin her fırsatta sizler ekonomik çarkların dönmesinde çok önemli bir rolünüz vardır demelerine rağmen karar aşamasında bu gerçekler göz önünde bulundurulmadan gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse Maliye Bakanlığı, aldığı kararlarla yine mesleğimizi son açıklanan kararname ile kapsam dışı bırakmıştır.

Mesleğimizi icra ederken ekonomik çarkların çalışmasını ve tarafları dengede tutmak, tarafların menfaatlerini korumak için bir köprü olmaya çalışmamıza rağmen mesleğimiz görmezden gelinmiş, alınan kararlar meslek grubunu dışlamıştır.

Bugün itibari ile meslek grubu olarak hem meslek itibarımızı hem de ekonomik çarkların içerisinde unutulmuş görevlerimizin önemini hatırlatmak için her türlü tepkimizi ortaya koymak üzere karar aldığımızı alenen duyurur bugün itibari ile her türlü eyleme başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz.”