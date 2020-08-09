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Hıçkırık Yeni Kovid-19 Belirtisi Olabilir?

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Hıçkırık Yeni Kovid-19 Belirtisi Olabilir Mİ?
Hıçkırık Yeni Kovid-19 Belirtisi Olabilir?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya çapında vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken yapılan bilimsel bir araştırma gündeme damga vurdu. Dört gün boyunca hıçkırık tutan bir adamda Kovid-19 tespit edildiği belirtilirken, uzmanlar bunun virüsün yeni bir belirtisi olabileceğini duyurdu.

Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'da yayınlanan akademik bir makalede salgının yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi.

Makalede Chicago’da 62 yaşındaki bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, "Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4'e çıktı" ifadeleri kullanıldı.

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