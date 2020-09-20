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Hile ile hırsızlık... Yanlışlıkla hesabına yatan 6600 Euro'yu alıp kaçıyordu

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Hile ile hırsızlık... Yanlışlıkla hesabına yatan 6600 Euro'yu alıp kaçıyordu
Hile ile hırsızlık... Yanlışlıkla hesabına yatan 6600 Euro'yu alıp kaçıyordu

03.10.2019 -17.09.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede 900 Euro karşılığı maaşla sözleşmeli olarak işe başlayan Y.A.(E-25)’nın, üniversitenin muhasebe işlerini yürüten şirket tarafından bahse konu şahsın banka hesabına 900 Euro yerine yanlışlıkla 1.500 Euro yatırılması üzerine, bu hatadan faydalanarak 11 ay süreyle hesabına fazladan yatırılan   toplam 6.600 Euro parayı yetkililere bildirmeyip tasarrufuna geçirerek hile ile hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs 20.09.2020 tarihinde Ercan Hava Limanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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