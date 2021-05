Hindistan ‘cehennem’i yaşıyor: Ölüler otoparklarda yakılıyor (VİDEO)

Vaka sayılarında rekor kırılan Hindistan’da morglar doldu. İnsanlar ölülerini yakmak için yer bulamıyor.

Delhi’ye giden CBC muhabiri Christopher Livesay, ülkedeki tabloyu gözler önüne serdi.

“Cehenneme geldim” diyen Livesay’in aktardığı bilgilere göre ölüler otoparklarda yakılıyor.

Oksijen kaynakları ve hastane yatakları son derece yetersiz Hindistan’da Covid-19’lu hasta sayısı 21 milyonu geçti.

Ölü sayılarının artmasıyla beraber daha fazla krematoryum ihtiyacı doğdu. Yetkililer hükümete yeni krematoryumlar için çağrı yapmıştı.

I just touched down in Delhi, and immediately came to this hellscape that is India’s COVID emergency right now: a parking lot turned into a crematory, running around the clock. Our report coming up tonight on @CBSEveningNews @CBSNews #india #indiacovid #COIVD_19 #delhi pic.twitter.com/Bi7MNvHN94