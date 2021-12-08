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Hindistan Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan helikopter düştü

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Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve ailesini taşıyan Mi-17V5 tipi helikopter, ülkenin Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü.
Hindistan Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan helikopter düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve ailesini taşıyan Mi-17V5 tipi helikopter, ülkenin Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü.

Hindistan basının çıkan haberlerde, helikopterde 14 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazada, dört kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Bipin Rawat’ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaza mahallinden gelen ilk görüntüler, helikopterin parçalanmış kalıntılarından yükselen kalın duman bulutlarını da gözler önüne serdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazayla ilgili soruşturma talimatı verildiğini belirtti.

Savunma Bakanı Rajnath Singh’in bugün parlamentoda yapacağı açıklamada konuyla ilgili daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

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