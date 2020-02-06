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Hindistan'da ABD elçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı

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Hindistan'da ABD elçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı
Hindistan'da ABD elçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Olayla ilgili 25 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

Hindistan'ın ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla 25 yaşındaki bir adam gözaltına alındı.

Tecavüz mağduru kız çocuğunun babasının elçilik yerleşkesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı; hem zanlının ailesi hem de kız çocuğu ve ailesinin yerleşkede yaşadığı belirtildi. Ancak zanlının elçilik çalışanı olmadığı, sadece zanlının babasının yerleşkede görevli personelden biri olduğu ifade edildi.

Kimliği açıklanmayan zanlıyı ele veren kız çocuğunu kendisi oldu. Çocuğun ailesinin evde olmadığı bir sırada zanlının kız çocuğunu kendi evine çağırdığı ve tecavüz ettiği belirtildi.

Olayın peşi sıra kız çocuğunun yaşadıklarını annesine anlatmasıyla anne çocuğu hemen hastaneye götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan doktorlar kız çocuğunun tecavüze uğradığını doğruladı.

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