Hindistan'dan Pakistan'a hava saldırısı!

Hindistan'ın bu sabah Pakistan'a hava saldırısı düzenlediği ve terör kamplarını vurduğu açıklandı. Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat sosyal medya hesabından Hint hava kuvvetlerinin Pakistan'ın içerisine operasyon yaptığını duyurdu. Shekhawat, hava kuvvetlerinin sabah saatlerinde sınırı geçerek terör kamplarını vurduğunu ve yerle bir ettiğini duyurdu.

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Pakistan Ordusu da Hint hava kuvvetlerinin topraklarına girerek hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Keşmir'de geçen hafta düzenlenen ve 40'tan fazla Hint askerinin öldüğü bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Uygun bir karşılık vereceğiz. Komşumuzun bizi istikrarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı. Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırı sonrası yeniden yükselen Pakistan-Hindistan gerilimi üzerine Hint kriket kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı kriket efsanelerinin fotoğraflarını indirme kararı aldı.

Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik, Su Kaynakları ve Ganj Nehri İhya Bakanı Nitin Gadkari, "Narendra Modi liderliğindeki hükümetimiz, Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz." diyerek yaptırım yoluna gitmişti.

Hint şirketleri, Pakistan'dan aldıkları çimentoyu taşıyan tırların ve yük gemilerinin geri çağrılmasını istedi.

Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA),Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasakladı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.