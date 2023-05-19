Hırsızlar Tutuklandı!

Geceleyin ev açma ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlılar E.K ve F.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Çağlar olayla ilgili bulguları aktardı.

Çağlar huzurda bulunan zanlı E.K'nın 16 Mays 2023 – 17 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 02:30 raddelerinde Girne'de, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve S.K’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisindeki masa üzerinde bulunan sırt çantasında muhafaza edilen 3,000 TL nakit para ve mendil içerisinde sarılı vaziyette toplam değerleri 50,000 TL olan 2 adet ata altın kupsuz, 1 adet kare şekilde 2,5 gram altın, 1 adet kare şekilde 5 gram altın, 1 adet kelepçe model altın bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet hello kity altın küpe, 1 adet yuvarlak taşlı altın kolye, 1 adet altın küpe, 1 adet top şeklinde altın küpe, 1 adet nazarlık altın ve 2 adet biri beyaz diğeri mavi renk altın kolye ucunun zanlı E.K tarafından sirkat edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 19 Mayıs 2023 tarihinde Girne'de tespit edilerek, sirkat etmiş olduğu konu ziynet eşyaları ve toplam 600 TL. nakit para Girne'de sakin kız arkadaşı zanlı F.S'nin tasarrufunda tespit edilerek, emare zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlı E.K'nın yapılan sorguda 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 02:30 raddelerinde Girne'de, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde E.K’ye ait ikametgahın yatak odasındaki masa üzerinde bulunan çanta içerisindeki 6,000 TL nakit para ve toplam değerleri 20,000 TL olan 2 adet Samsung A-51 ve 1 adet Samsung A-71 marka cep telefonların zanlı tarafından sirkat edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının sirkat etmiş olduğu 2 adet Samsung marka cep telefonunun zanlı F.S'nin tasarrufunda tespit edilerek, emare zapt edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapda zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.