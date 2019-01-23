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Hitler'in yardımcısı Rudolp Hess'in yerine dublörünün hapis yattığı teorisi çürütüldü

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Nazi lideri Adolf Hitler'in yardımcısı ve savaş suçlusu Rudolph Hess'in yerine hapiste bir dublörünün yattığı teorisi DNA testleriyle çürütüldü.
Hitler'in yardımcısı Rudolp Hess'in yerine dublörünün hapis yattığı teorisi çürütüldü

Avusturyalı bilim insanlarının yaptığı DNA araştırmasında Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yıllarca yatan kişinin gerçekten Hitler'in yardımcısı olduğu saptandı.

Rudolph Hess 1941'de kendi kullandığı uçakla İskoçya'ya iniş yaptıktan sonra tutuklanmış ve Nuremberg davalarında ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Hess, 1987'de 93 yaşındayken hücresinde kendisini asmış halde bulunmuştu.

Spandau Hapishanesi, 1951Hess Spandau Hapishanesi'nin son mahkumuydu

Avusturya'daki Salzburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hess'in erkek bir uzaktan akrabasını bulup, DNA örneklerini aldı.

Bu örnekler, Spandau Hapispanesi'nin 7 numaralı ve son mahkumu olan Hess'ten 1982'de alınan kan örnekleriyle karşılaştırıldı.

İki DNA örneği arasında yüzde 100'e yakın benzerlik saptandı.

Hess'in bir dublörünün hapiste yattığı teorisinin başlıca savunucularından biri, hapishanedeki doktoru W Hugh Thomas olmuştu.

Thomas'ın teorisi, Spandau Hapishanesi'nde yatan kişiyle Hess arasında fiziksel farklılıklar bulunmasına ve yıllarca ailesini görmeyi reddetmesine dayanıyordu. Hess'te bunama belirtileri de görülüyordu.

Hess Hitler'in en yakın adamlarından biriydi. Ancak Hitler'in onayı olmadan girişilen bir barış misyonu olduğu sanılan bir hamle yaparak, 1941'de tek başına İskoçya'ya uçmuş ve uçağı burada zorunlu iniş yaptıktan sonra tutuklanmıştı. Hess daha sonra Hitler tarafından reddedilmişti.

Rudolph Hess savaş boyunca İngiltere tarafından hapiste tutuldu.

1946'daki Nuremberg Davası'nda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aklanmış, ancak barışa karşı suçlardan hüküm giyip, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Hess 40 yıl Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yattıktan sonra, hücresinde asılı bulunmuştu.

Rudolf Hess with Adolf Hitler at Hitler's Bavarian retreat

Rudolf Hess

1894: Mısır İskenderiye'de doğdu

1914-18: 1. Dünya Savaşı'nda görev yaptı, teğmen rütbesiyle terhis oldu

1920: Hitler'in Nazi Partisi'ne katıldı

1923: Hitler ile birlikte hapsedildi ve sektereki oldu

1933: Hitler'in iktidara gelmesinden sonra yardımcısı oldu

1941: İngiltere'yle barış yapmak için tek başına İskoçya'ya uçtu ve tutuklandı

1946: Barışa karşı suçlardan hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezası aldı

1947: Berlin'deki Spandau Hapishanesi'ne konuldu

1987: Asılı halde bulundu

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