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Hollanda karıştı: Çevrecilerin eylemine polis müdahale etti

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Hollanda'da polis, idari başkent Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli su ile müdahale etti.
Hollanda karıştı: Çevrecilerin eylemine polis müdahale etti

“Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)” adlı grubun organizasyonuyla toplanan yaklaşık 3 bin kişi, şehrin girişi olan A12'nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde “Ağaç ek, fosili durdur”, “B gezegeni yok” yazılı pankart taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

Güvenlik güçleri ile aktivistler arasında arbede çıktı.

Eylemin yapıldığı yerin gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği uyarısını yapan polis, protestonun başlamasından 5 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki duvara ve sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler polis tarafından aşağıya indirildi.

Polis, kendilerini ağaca baylayan bazı eylemcileri de demir kesme makineleriyle ağaçtan ayırdı.

Extinction Rebellion grubu Twitter’dan yaptığı açıklamada, en az 683 kişinin gözaltına alındığını paylaştı.

Yerel medyada çıkan haberde ise gözaltına alınan göstericilerin bulunduğu iki otobüsün çarpıştığı belirtildi. Otobüsün camlarının kırıldığı ifade edilen haberde yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 5 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 28 Ocak tarihinde aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yüzlerce kişi göz altına alınmıştı. 

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