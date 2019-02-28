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Hollanda'da Muhammed Peygamber'e 'pedofil' diyen eğitmen açığa alındı

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Hollanda'da mesleki ağırlıklı eğitim veren bir ortaokulda, Muhammed Peygamber'den 'pedofil' diye söz eden bir teknik eğitmen, okul yönetimi tarafından açığa alındı.
Hollanda'da Muhammed Peygamber'e 'pedofil' diyen eğitmen açığa alındı

Karar, siyasette tartışma yarattı. Başta hükümet ortakları olmak üzere, meclisteki bazı partiler, yardımcı öğretmen statüsündeki eğitmenin açığa alınmasını "düşünce özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirdi.

Olay, başkent Amsterdam yakınlarındaki Hoofdorp kasabasında bulunan bir ortaokulda yaşandı. Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, bir süre önce okulda ateşli bir tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında teknik eğitmen, öğrencilere, "Muhammed Peygamber'in 8 yaşında bir kız çocuğu ile evli olduğunu ve Hollanda'da 8 yaşında bir kızla evlenen bir yetişkinin pedofil olarak görüldüğünü" söyledi.

Ortaokulun bağlı olduğu kurumun yönetim kurulu başkanı Jan Rath, bu tartışmanın sınıf içinde ve dışında çok fazla huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Rath, bu nedenle, gerilimin düşmesi için olayı zamana bıraktıklarını belirtti.

Hollanda'da mesleki ağırlıklı eğitim veren okullarda genellikle Türkiye ve Fas kökenlilerin başını çektiği göçmen çocukları eğtim görüyor.

Öğretmen kendisini savundu

Teknik eğitmen ise, tartışmanın Muhammed Peygamber'le ilgili olmadığını savundu. Açığa alınan eğitmen NOS'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sınıftaki bir kız öğrenci, bir başka arkadaşına, annesinin beni 'haram' bulduğunu söyledi. Benim hakkımda konuşulduğundan emindim. Bunu kabul edemeyeceğimi ve annesiyle bu konuyu konuşmaya hazır olduğumu söyledim."

Kendisini "inançlı bir Hıristiyan" olarak tanımlayan Hollandalı teknik eğitmen, "Dersten sonra diğer öğrenciler gelip hesap sordular ve olay çığırından çıktı" dedi. Daha sonra okul müdürüyle konuştuğunu anlatan eğitmen, bu konuşmada 'İslam Peygamberi' ve 'pedofil' kelimlerinin geçtiğini söyledi.

Teknik eğitmen, Eğitim Anlaşmazlık Komisyonu'na başvurarak, açığa alınmasına ilişkin karar itiraz etti. Eğitmen, "Teknik, harika bir bölüm. Yeniden okula dönmek istiyorum" diye konuştu.

Ancak yönetim kurulu başkanı Rath'a göre, eğitmenin yeniden okula dönmesi kısa sürede mümkün görünmüyor. Yönetici, okuldaki huzursuzluğu da dikkate alarak, çözüm için bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Olay meclise taşındı

Hollanda Eğitim Sendikası (AOb), eğitim personelinin açışa alınmasını "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Sendikaya göre, açığa alınan öğretmenler genellikle bir daha göreve dönemiyor.

Açığa alma kararı, Hollanda siyasetinde de tartışma konusu oldu. Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ve Hıristiyan Birliği (CU) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), soru önergesi ile olayı meclis gündemine taşıdılar.

Bu siyasi partilerin verdiği önergelerde, "okulun ve öğretmenin öğrencilere net olarak bu tür şeyleri söyleme hakkı bulunduğu" görüşünün altı çizildi.

VVD Milletvekili Dilan Yeşilgöz, teknik eğitmenin açığa alınmasını "saçmalık" olarak değerlendirdi. Türkiye kökenli milletvekili, Twitter mesajında şunları dile getirdi:

"Hangi yasa ya da kurala göre bir öğretmen, bir peygamber hakkında eleştiri yapamaz? Bir öğretmen neden 'Muhammed'e hakaret ettiği için' açığa alındı? Saçmalık bu. Ve çocuklara özgürlük hakkında bir şeyler öğretme konusunda büyük bir fırsat kaçırıldı."

Aşırı sağcı PVV, eğitmenin açığa alınmasını "yargısız infaz" olarak değerlendirdi. PVV lideri Geert Wilders, Twitter aracılığıyla, "Hollanda hızla İslamlaşıyor. Varoluşsal bir sorunumuz var. İslam ve özgürlük bir arada yürümüyor. İslam, Hollanda'ya ait değil" dedi.

Aşırı sağcı lider, "teknik eğitmenin açığa alınmak yerine, cesaretinden dolayı terfi ettirilmesi gerektiğini" savunarak, "Muhammed Peygamber, Ayşe ile 6 yaşında evlenen ve 9 yaşında ona tecavüz eden gerçek bir pedofildi" ifadesini kullandı.

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