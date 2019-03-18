  • BIST 104.595
  • Altın 229,090
  • Dolar 5,4621
  • Euro 6,1917
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Hollanda'da yaşanan saldırının şüphelisi Türk

» »
Saldırıda 6 kişi yaralanırken, bir kişinin ise yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın ardından Hollanda hükümeti acil toplantı yaptı.
Hollanda'da yaşanan saldırının şüphelisi Türk

Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Polis Sözcüsü Joost Lanshage saldırının tramvay istasyonunda meydana geldiğini söyledi.

hollanda-saldiri.jpg'ŞÜPHELİ 37 YAŞINDAKİ GÖKMEN TANIŞ'

Hollanda polisi 37 yaşındaki bir Türk için tehlike uyarısı yaptı. Hollanda polisi Gökmen Tanış adındaki kişiye yaklaşmamalarını istedi.

‘HUKUKUMUZUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRASİMİZ ŞİDDETTEN ÜSTÜNDÜR’

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, “Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür.” diye konuştu. 

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht’te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.

Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’ta çıkan haberlerde, Gökmen Tanış olarak belirlenen şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddiaların olduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüzgarın yönünü hesaba katmadılar: Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı (Video)18 Mart 2019 Pazartesi 11:43
  • Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı18 Mart 2019 Pazartesi 10:49
  • AP raportörü: Türkiye'nin üyeliği mümkün değil16 Mart 2019 Cumartesi 18:20
  • Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta16 Mart 2019 Cumartesi 18:06
  • ABD ve AB'deki camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı15 Mart 2019 Cuma 22:58
  • Avrupa'da cami alarmı: Güvenlik önlemleri artırılıyor15 Mart 2019 Cuma 16:44
  • Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi15 Mart 2019 Cuma 15:36
  • Mussolini’yi öven AP Başkanı özür diledi15 Mart 2019 Cuma 13:23
  • Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü15 Mart 2019 Cuma 09:46
  • Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi15 Mart 2019 Cuma 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti