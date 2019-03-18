Hollanda'da yaşanan saldırının şüphelisi Türk

Saldırıda 6 kişi yaralanırken, bir kişinin ise yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın ardından Hollanda hükümeti acil toplantı yaptı.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Polis Sözcüsü Joost Lanshage saldırının tramvay istasyonunda meydana geldiğini söyledi.

'ŞÜPHELİ 37 YAŞINDAKİ GÖKMEN TANIŞ'

Hollanda polisi 37 yaşındaki bir Türk için tehlike uyarısı yaptı. Hollanda polisi Gökmen Tanış adındaki kişiye yaklaşmamalarını istedi.

‘HUKUKUMUZUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRASİMİZ ŞİDDETTEN ÜSTÜNDÜR’

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, “Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür.” diye konuştu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht’te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.

Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’ta çıkan haberlerde, Gökmen Tanış olarak belirlenen şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddiaların olduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.