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HP Başkan Vekili Yenal Senin: Süreç Tıkanmış Değildir

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"Nereden buldun yasası ve İmar planı konusudur HP’nin iki talebidir."
HP Başkan Vekili Yenal Senin: Süreç Tıkanmış Değildir

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin BRT’ye yaptığı açıklamada "4 parti başkanı görüşmesinde şunu söyledik çok açıklama yapmayalım, bazı milletvekillerinin çıkışları var bunlara dikkat etmek gerekir."dedi.

DETAY ÖZEL -BARIŞCAN ŞEKERCİ

İşte Yenal Seninin açıklamasından satır başları ;

Konuşulmayan bazı şeyleri HP’ye yükleme çalışmasına sessiz kalmayacağız. Halkın Partisi Tufan Erhüman’ı Başbakan omasın isteği HP’den gelmedi. Bu talep Tufan Erhüman’dan geldi. Biz değerlendirdiğimizde Teknokrat hükümetin en doğru model olduğunu söyledik. Önümüzde seçim vardırç 8 Ayda kararların oy birliği ile alınması için parti başkanların olmayacağı tamamen teknokrat bir modeldir önerdiğimiz. Başbakanlık’ta CTP’den bir vekilin olmasını önerdik.

 

SÜREÇ TIKANMIŞ DEĞİLDİR

Şu an 3-4 temel konu üzerinde duruyoruz. En önemlisi Mali konudur. Bu konuda bir perspektif görmemiz gerekiyor. Partilerin komiteleri çalışıldı.

Maraş konusunda bazı farklılıklarımız var. Bu konuda bir politikamızı önceden belirmek istiyoruz.

Hükümet modelinde bakanlık sayısı konu değildir. Bu teklifi yaptığımız da 4 partinin 3’ü bu konuda olumlu yaklaştı.

HP Tufan Erhüman’ı istemiyor denmesi doğru değildir. Başbakan bir isim zikretmedi Başbakanlık ile ilgili.

 

SON KARAR PM’NİN

Senin ülkenin bir hükümet ihtiyacı olduğunun farkındayız, sürecin nasıl tamamlanacağını Parti Meclisleri karar verir. Son kararı Parti Meclisleri verecek. PM’de ne karar çıkarsa çıksın Milletvekilleri bu karar uyar.

 

BAKANLIK PAZARLIĞI YAPILMADI

O raddeye hiç geçilmedi. HP’nin talepleri olmayacak talepler değildir.

Nereden buldun yasası ve İmar planı konusudur HP’nin iki talebidir.

 Biz CTP’nin ortaya koyduğu 7 maddenin 5 tanesi HP’nin her hükümet programında koyduğu maddelerdir.

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