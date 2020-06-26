HP Genel Başkanı Yenal Senin: Birinci ekonomik paketin uygulama başarı oranı %92, sıra ikinci pakette

“Protokol metni bizim için kabul edilebilir bir metindi”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Türkiye’yle imzalanan ekonomik protokolün her

aşamasının Halkın Partisi’nin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. İmza öncesinde ilgili

Bakanlıkların müsteşar düzeyinde Türkiye’yle görüşmeler yaptığını anlatan Senin, sözlerini

şöyle sürdürdü: “Görüşmeler Başbakanlık müsteşarlığı düzeyinde finalize edildi.

İmzalanmadan önce tam metin elimizdeydi. Partimizin yürütme organında da konuştuk,

milletvekillerimizle de paylaştık. Bizim için kabul edilebilir bir metindi. Protokoldeki 17

madde reformdan çok tedbir amaçlı adımları içeriyor. Ekim ayı gibi 3 yıllık ekonomik planın

çalışılmaya başlanacak olması protokolün en önemli mesajı bana göre. Dövizin artışı,

yükseköğrenimin, inşaat sektörünün, turizmin yeni dünya düzeninde tekrardan nasıl

şekilleneceğini görmemiz açısından bir sonraki protokol önemli. Bir sonraki protokol çok

daha kapsamlı, çok daha teknik olacak.”

“Önümüzdeki 7 aylık süreçte reel sektöre para akışının nasıl yapılacağı

önemli”

Ekonomik protokolde yer alan 17 maddenin çoğunun bu süreçte de yapılabileceğinin altını

çizen Yenal Senin şu değerlendirmeleri yaptı: “İlk madde; kamuda yeni istihdam edilecek

toplam personel sayısının emekli olacak personel sayısıyla eş olması. Bu ekonomik döngüde,

kamuda bu kadar yük varken aralık ayına kadar bu oranların üstüne çıkmak zaten mümkün

değildir. Buna dikkat ederek adım atılıyordu. İstatistik kurumu kuruluşu gerçekleşti, işlevi

artırılacak. E-devletle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu 7 aylık süreçte ülke ekonomisini ve

maliyeyi rahatlatacak ve bunun yanı sıra reel sektöre bu para akışının nasıl yapılacağı

belirlenecek. Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilmesi gereken bir konudur. Diğer yandan

protokol imzalandı diye 2 milyar 228 milyonluk kaynak hemen gelecek diye bir durum söz

konusu değil. Bundan dolayı hükümet 400 milyonluk bir iç borçlanma yetkisi almıştır. Önemli

olan Maliye’nin kasasına giren bu naktin tüm sektörlere aktarılması, bu sektörlerin tekrar

ayağa kaldırılmasıdır. Bunların belirlenmesi 7 aylık sürecin de daha verimli atlatılmasını

sağlar.”

“Reel sektör her şeyden önce gelir” diyen Yenal Senin, reel sektörü “bu ülkede çarkları

döndüren, vergi kazandıran en önemli ve en zorumda olan sektör” olarak tanımladı. Pandemi

sonrası en önemli olan adımın esnafın ayağa kalkması olduğuna vurgu yapan Senin,

ekonomik döngünün eskiyi yakalamasının gerekli olduğunu belirtti.

“Herkes bu sürecin iyi yönetildiği konusunda hemfikir”

“Altına imza attığımız icraatlar listesinin çalışmalarını biz parti olarak yaptık” diyen Yenal

Senin, hükümetin çalışmalarının başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Bir partinin

hükümette kalabilmesinin koşulunun icraat yapabilmek olduğunu aktaran Genel Başkan, bu

ifadenin hükümette bir kriz var mesajı olmadığının da özellikle altını çizdi. Senin sözlerini

şöyle sürdürdü: “İcraat yapmayan parti negatif bir algı yaratır. Taraflı tarafsız herkes bu

sürecin iyi yönetildiğini, hükümetin başarılı olduğunu söylüyor. Protokolün imzalanması

önemliydi. Bundan sonra süreç takip edilecek. Kriz döneminde de hükümet edebilmeyi

bilmek önemlidir. Gerektiğinde eleştiren Kıbrıs Türk halkı, başarılı olanı övmeyi de iyi bilir.”

“İmar Planı olmazsa olmazımız, 30 Haziran’da gündeme gelecek”

Halkın Partisi’nin gündeminde İmar Planı’nı hayata geçirmek olduğunu ifade eden Yenal

Senin, planın 30 Haziran’da yeniden gündeme geleceğini aktardı: “Bu Halkın Partisi için

olmazsa olmazdır. Söz verdik, oturduk, tartıştık. Emirnameyi uzattık. Şimdi konuşma zamanı

geliyor. Biz hazırız. Halkın Partisi olarak çalışmalarımızı yaptık. Gelecek olan farklı düşünceleri

de değerlendirip gerekeni yapacağız. 2021 bizim bu koalisyona girme sebebimizi açıklama

dönemimizdir. 2021, kamu reformu, belediyeler reformu ve adil vergi sistemi gibi verdiğimiz

sözleri hayata geçirmek için önemli bir yıldır. 2021’de protokolde yazan çoğu şeyi yapmak

zorundayız.”