HP ile UBP arasında Baybars tartışması büyüyor..

HP Genel Başkanı Yenal Senin, hükümet ortakları UBP'nin Genel Sekreteri Ersan Saner'e cevaben sert bir açıklama yaptı.

Senin, Saner'i istifaya çağırdı...

Senin’in açıklaması şöyle:

Ağızdan çıkan söz sahibini bağlar. Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin. Bunu yapmayıp dönüp üstüne "Kınama" mesajı yayınlamak abestle iştigaldir. Bugün sınırlarını bilmeyip onu bunu görevden almak lazım denileceğine bence kendisi bu sözlerden sonra mensubu olduğu parti'yi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın.. Siyasi hesaplar- rant düzeni değil, toplum menfaati herşeyden önce gelir. Bu anlayış bu topraklarda hakim olana kadar mücadeleye devam