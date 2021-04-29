HP Milletvekili Tolga Atakan “Hayalet Hükümet” konulu konuşma yaptı

HP Milletvekili Tolga Atakan ise “Hayalet Hükümet” konulu konuşmasında, UBP-DP-YDP Hükümetinin Kıbrıs Türk siyasi tarihinin en çok eleştirilen hükümeti olduğunu ileri sürdü. Hükümeti “hayalete” benzeten Atakan şunları kaydetti:

HP Milletvekili Tolga Atakan ise “Hayalet Hükümet” konulu konuşmasında, UBP-DP-YDP Hükümetinin Kıbrıs Türk siyasi tarihinin en çok eleştirilen hükümeti olduğunu ileri sürdü. Hükümeti “hayalete” benzeten Atakan şunları kaydetti:

“Hükümet kayıtsız, ilgisiz ve sessiz. İşsizliğe karşı sessiz, üreticilerin yükselen çığlıkları karşısında kulakları tıkalı, öğrencilerin burslarının zamanında yatırılması konusunda duyarsız, pandeminin başından beridir zorda olan sanatçılara karşı duyarsız, taşımacıların özellikle turizm taşımacılarının sorunlarına karşı duyarsız. Faaliyetlerini durduran iş yerlerine karşı da bunlar hiç yaşanmıyormuş gibi bir duruş içinde... Yükseköğrenim konusunda şu ana kadar geldiği ifade edilen mezun durumda 12 bin civarı öğrenci varlığından bahsediliyor ama hiçbir yetkiliden bu öğrencilerin mezuniyet aşamaları tamamlandıktan sonra yerlerinin nasıl doldurulacağına dair en ufak bir öngörü, açıklama yok. Kamu maliyesinin mevcut hali ortada… Salt maaş ödeme dışında bir planlama da yapılmıyor. Hayalet hükümet bu konuda da sessiz. Hükümet her konuda ve her yerde hayalet…”

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda da hükümetin bir hayalet olduğunu öne süren Atakan, bu hükümet döneminde Türkiye ile ilişkilerin de gerilediğini ve bir tarafın diğer tarafa hiç saygı göstermediği bir seviyeye geldiği kaydetti.