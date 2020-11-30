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HP Parti Meclisi toplandı...Onay gelmezse Erhürman görevi iade edecek

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Halkın Partisi Parti Meclisi YDP'nin dışardan destek vereceği CTP-HP-TDP-DP 4'lü koalisyon hükümetinin kurulup kurulmayacağına ilişkin karar üretmek için toplandı.
HP Parti Meclisi toplandı...Onay gelmezse Erhürman görevi iade edecek

Halkın Partisi Parti Meclisi YDP'nin dışardan destek vereceği CTP-HP-TDP-DP 4'lü koalisyon hükümetinin kurulup kurulmayacağına ilişkin karar üretmek için toplandı.

Parti Başkanı Yenal Senin'in CTP Başkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5 parti başkanın katıldığı yemekte konuşulanları parti meclisi üyelerine anlatacağı ve bir karar üretileceği öğrenildi

Lefkoşa'daki Emekliler Cemiyeti'nde toplanan HP PM saat 18.30'da toplandı.

Erhürman'ın ortaya koyduğu 7 maddelik ilkelerde beş partinin ortak bir noktada olmadığı konular olduğu, bunun yanında maddi sıkıntılar konusunun nasıl aşılacağı konusunun da muallak kalması nedeniyle parti tabanının bir kısmının hükümete sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

HP'nin 4'lü koalisyona onay vermemesi durumunda CTP Başkanı Erhürman'ın hükümeti kurma görevini iade edeceği bildirildi. 

 

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