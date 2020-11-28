HP Parti Meclisi toplanıyor.. Karar anı... Ya 4'lü koalisyon ya da UBP ile koalisyon ...

HP Parti Meclisi toplanıyor.. Karar anı... Ya 4'lü koalisyon ya da UBP ile koalisyon ...

Halkın Partisi Parti Meclisi Pazartesi akşamı toplanıyor.

DP ve TDP'de MYK'larını Pazartesi akşamı toplantıya çağırdı.

TDP ve DP Başkanları daha önce hükümeti görüşmek ve oluşturmak için PM'lerinden yetki almışlardı.

HP KARAR VERECEK

Halkın Partisi'nin 4'lü koalisyon ile ilgili önemli bir karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında. HP Pazartesi akşamına çağırdığı Parti Meclisi'nden 4'lü koalisyona girilip girilmemesini oylayacak.

HP'nin kararının olumlu olması durumunda 4'lü koalisyon hükümetinin Salı en geç Çarşamba gününe kurulması bekleniyor.

OLUMSUZ İSE İADE

HP Parti Meclisi'nden 4'lü koalisyona hayır kararı çıkarsa CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükjümet görevini kurmayı hiç bekletmeden Salı günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geri iade etmesi de bekleniyor.

NE OLDU?

Dün gece 5 Parti Başkanı Lefkoşa'da tarihi suriçinde bulunan Valide Hanım Konak'ta 3.5 saat süren bir yemekli toplantıda bir araya geldi.

DETAY ÖZEL HABER

3,5 SAAT KONUŞTULAR

Erhürman’ın 4 parti başkanı ile yemeğin çıkışında yaptığı açıkalmada: “Sıcak bir yemek oldu - Partiler en geç pazartesi akşamına kadar kendi değerlendirmelerini yapacak”

Parti liderlerinin toplantısı sonrası CTP lideri Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu. Yemeğin sıcak bir ortamda geçtiğini vurgulayan Erhüram, partilerin değerlendirme yapması için pazartesine kadar süre istediklerini açıkladı.

Erhürman şöyle konuştu:

“Sıcak bir sohbet ortamı oldu. Bütün partiler parti içi değerlendirmelerini tamamlamak üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istediler. Partiler değerlendirmelerini yapacaklar. En hızlı bir şekilde ya bir hükümet kurma noktasına gelinecek ya da kurulamayacak. Kurulamaması durumunda ben zaman kaybetmeden görevi geri iade edeceğim. “

TEKNOKRAT SEÇİM HÜKÜMETİ

DETAY GAZETESİ'nin elde ettiği bilgilere göre yemekte 4 parti ile koalisyon kurulması, teknokratlardan ağırlıkla oluşacak bir SEÇİM hükümeti kurulması yönünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman taraflara teklifini sundu.

YDP'nin böyle bir hükümet modelini dışardan destekleyeceği belirtiliyor.

TDP ile DP 4'lü koalisyon konusunda prensipte evet dedikleri öğrenilirken, DP'den Denktaş ve Çağman'ın da olur alındığı kaydedildi.

HP KARAR VERECEK

HP aldığı teklifi Parti Meclisi toplantısına götürüp değerlendireceği de öğrenildi.,

HP Parti Meclisi seçenekler arasında şimdiye kadar oluşabilen en geniş tabanlı hükümet modeline evet derse önümüzdeki hafta hükümetin kurulması bekleniyor.

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