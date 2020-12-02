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HP'den Başbakan Erhürman değil başkası olsun önerisi...

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HP'den Başbakan Erhürman değil başkası olsun önerisi...
HP'den Başbakan Erhürman değil başkası olsun önerisi...

HP'den Başbakan Erhürman değil başkası olsun önerisi...

DETAY ÖZEL HABER

Dün gerçekleşen 4 parti başkanının toplantısının yankıları devam ediyor.

Toplantıya HP'nin Tufan Erhüman yerine başka bir milletvekili Başbakan olsun önerisi damga vurdu.

 

CTP MYK DEĞERLENDİRDİ

Toplantı sonrasında CTP MYK toplantısı yapıp toplantıda konuşuluanları değerlendirdi.

 

SORAKIN %51 HÜKÜMET KURULACAK

 

Kıbrıs Genç TV'de Nazan Erişkin'in sorularını yanıtlayan  CTP Genel Sekreteri Edoğan Sorakın, 4 parti çalışma yürütüyor.

Bu ülkede spekülasyonlar da çoktur.

Bir samimiyetle ve sorumlulukla 4'lü koalisyon hükümetini kurmak istiyoruz.

En erken zamanda ülketi seçime götürecek bir formülün ortaya çıkamsını sağlamalıyız. Seçim tarihini de söyledik ve bu amaçla görüşmeleri sürdürüyoruz.

Sorakın, tekonokrat ağırlıklı bir hükümet üzerinde duruyoruz. Bazı partiler biraz farklı düşünüyor. Ama niyet iyi niyettir.

 

HER ŞEY NETLEŞECEK

 

Sorakın açıklamasında "Bugün bir toplanı daha olacak, bugün herşey netleşecek." dedi.

Sorakın hükümetin kurulmasının olasılığının sorulması üzerine olumsuz olmadığını belirtti.

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