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HP'nin masaya İPTAL edilsin diye getirdiği Denktaş'ın arazileri zaten iptal edilmiş çıktı!

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4'lü hükümet kurma çalışmalarında HP'nin masaya İPTAL edilsin diye getirdiği Denktaş'ın arazileri zaten iptal edilmiş çıktı!
HP'nin masaya İPTAL edilsin diye getirdiği Denktaş'ın arazileri zaten iptal edilmiş çıktı!

4'lü hükümet kurma çalışmalarında HP'nin masaya İPTAL edilsin diye getirdiği Denktaş'ın arazileri zaten iptal edilmiş olduğu ortaya çıktı!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a görevi devrettikten sonra yaptığı açıklamada  " Bunu da öğrendik arazilerin tümüyle ilgili  zaten 3 Eylül'de iptal kararı verilmiş, masaya gelmiş ama zaten iptal edilmiş. Üstüne üstlük iptal kararına karşı dava bile açılmış." dedi.

 

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