Hristodulidis Fransa'da TOTAL üst düzey yetkilileriyle görüştü

Alithia’nın haberine göre, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada TOTAL yetkilileriyle yaptığı görüşmede TOTAL’in ruhsat sahibi olduğu alanda gelecekte yapacakları konusunda brifing aldığını belirten Hristodulidis sözde “MEB” içerisindeki doğal gaz yataklarının, öncelikle iç piyasaya geriye kalanını da AB’nin piyasana sürmek için değerlendirilmesi” konusu üzerinde durduklarını açıkladı.

Hristodulidis “önümüzdeki günlerde Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde bulunan bütün şirketlerle, bölgedeki rezervlerin değerlendirilmesi için sinerji, işbirlikleri yapılıp yapılamayacağını görmek için ortak bir görüşme yapmaya çalışacağım. (bölgedeki rezervlerin değerlendirilmesi) çık kısa sürede karar vermemiz gereken bir konudur” dedi.

Hristodulidis bölgede rezerv bulunmasına rağmen bunca yıldır değerlendirilmemesinin toplumda hoşnutsuzluk ve birçok soru işareti yarattığını belirterek, önümüzdeki dönemde ellerinde çok daha somut veriler olacağını ve Rum halkına, enerji projeleri hakkında çok daha somut konuşabileceklerini anlattı.

Bölgedeki rezervleri önce iç piyasaya sürmeyi, geri kalanını da AB’ye ve ihtiyacı olan komşu ülkelere ihraç etmeyi planladıklarını anlatan Hristodulidis çok yakında somut açıklamalar yapacaklarını belirtti.

TOTAL ile görüşmeye şirket adına Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Laurent Vivier, Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Jean Jaylet ve şirketin Kıbrıs birimi sorumlusu Romain de La Martiniere, Rum yönetimi adına da Hristodulidis dışında Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, , Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Paris Büyükelçisi Yorgos Sakallis ve Hristodulidis’in diplomatik büro şefi Marilena Rauna katıldı.