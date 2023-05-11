Hristodulidis İsrail'e bugün gidiyor

Fileleftheros gazetesi Rum Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in İsrail'e ziyaret saatinin değiştirilerek bugüne alındığını yazdı.
Gazete, bilgilere atıfta bulunarak, Hristodulidis’in, İsrail’de yapacağı görüşmelerin bugün olması nedeniyle İsrail’de gecelememek için ülkede kalma zamanını kısalttığını belirtti.
Habere göre Hristodulidis, bugün İsrail’de devlet yetkilileri ile bir araya gelecek.
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