  • BIST 4.443,60
  • Altın 1269.024
  • Dolar 19.5036
  • Euro 21.5432
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hristodulidis: Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması önceliğimiz

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasını, hükümetin yüksek önceliği olduğunu açıkladı.
Hristodulidis: Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması önceliğimiz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Londra’daki temasları çerçevesinde yaptığı açıklamalar, Rum basınında yer aldı.

Rum basını ayrıca Hristodulidis’in bu ay içinde Berlin’e gideceğini de yazdı.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Birleşik Krallık “Ulusal Kıbrıs Federasyonu’”nun onuruna düzenlediği yemeğe katılarak burada konuşma yaptığını yazdı. 

Habere göre Hristodulidis, konuşmasında Mayıs ayı içerisinde Berlin’e gideceğini açıkladı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasını, hükümetin yüksek önceliği olarak nitelendirdi.

Mevcut durumun, bir tercihi teşkil etmediğini söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs’ın; tek egemenlik, tek temsiliyet ve tek vatandaşlıkla, üzerinde anlaşamaya varılan, BM kararları ve AB  ilkeleri çerçevesinde yeniden birleşmesinin gerekliliğinden de söz etti.

Hristodulidis, “Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu ve çözümden sonra da AB üyesi olmaya devam edeceğini ayrıca Kıbrıs’ın, bağımlılıklar, çağ dışı garantiler, işgal askerleri olmaksızın işlevsel ve normal bir devlet haline gelmesi için çalıştıklarını” ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözüm perspektifi ve Kıbrıs sorununun çözüm çabasının kendisi için tek yol olduğunu ifade eden Hristodulidis, ülkenin bölünmüşlüğünün, Avrupa’nın kalbinde büyük bir anomali olduğunu ayrıca herhangi bir durumda ülkenin geleceğini teşkil etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hristodulidis çabaların, olumlu gelişmelere, karşılıklı yarar sağlayan süreç aracılığıyla, yardımcı araçlara ve teşviklere sahip olan AB’nin etkin rolüne odaklandığını ifade etti.

Amaçlarının, AB-Türkiye ilişkilerinin, Avrupa standartları içeriğiyle, Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilişkilendirmek olduğunu söyleyen Hristodulidis, Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesini de oldukça yararlı ve yapıcı olarak nitelendirdi.

Hristodulidis bu ay içerisinde Berlin’e gideceğini de açıkladı.

Dış Rumların oynayabileceği rolden de bahseden Hristodulidis, sadece dış Rumlarla ilgili bir komiser atama sözü de verdi.

KARAOLİS

Habere göre “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis ise yaptığı konuşmada Rum Yönetimi Başkanı’nın Kıbrıs sorunundaki mücadelesine İngiltere’deki Rumlar olarak destek verdiklerini belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türklere Rum bankalarında hesap açma hakkı 'müjdesi'06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:30
  • Rum İçişleri Bakanı AB’den Türkiye’ye yönelik önlemler uygulanmasını talep etti06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:17
  • Güney Kıbrıs'ta da koronavirüs vakalarının karantina zorunluluğu kaldırıldı06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:25
  • Larnaka’daki Kıbrıs Türk evlerinde incelemede bulunuldu06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:48
  • AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyeleriyle görüştü05 Mayıs 2023 Cuma 14:57
  • Hristodulidis Fransa'da TOTAL üst düzey yetkilileriyle görüştü05 Mayıs 2023 Cuma 13:57
  • Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda Macron’dan destek sözü aldı05 Mayıs 2023 Cuma 13:10
  • Güneyde 2 bin 404 Yeni Vaka05 Mayıs 2023 Cuma 12:14
  • Limasol'da Yangın05 Mayıs 2023 Cuma 11:35
  • Güney’de yaşayan Kürtler, Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi05 Mayıs 2023 Cuma 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti