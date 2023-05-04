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Hristodulidis Macron ile görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kıbrıs sorunu odaklı görüşme yaptığı bildirildi.
Hristodulidis Macron ile görüştü

Fileleftheros gazetesi “Fransa’dan Kıbrıs Sorununa Yatırım… AB-BM İşbirliğine Fransız Desteği” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in Paris’e giderek, Macron’un gerek AB, gerekse BM Güvenlik Konseyi düzeyinde Kıbrıs sorununa vereceği desteğe yatırım yaptığını yazdı.

Gazete, Fransa’nın her iki cephede de desteğinin açık olduğunu ve Macron’un Hristodulidis’i kabulünde, ülkesinin diplomatik ve askeri düzeyde her daim Doğu Akdeniz’deki tehditler karşısında vereceği desteği teyit ettiğini kaydetti.

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