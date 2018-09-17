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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bu sabah toplandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bu sabah toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’ni ve Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik )Yasa Önerisi”ni birleştirerek genel görüşmesini tamamladı.
Önerinin madde madde görüşülmesine önümüzdeki toplantılarda geçilecek.

Komite toplantısına davetli olarak, öneri sahipleri UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Başbakanlık yetkilileri katılarak görüş ve önerilerini sundu. 

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığındaki toplantıya komite üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

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