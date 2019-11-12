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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı. Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, toplandı

Bir diğer toplantıda söz konusu Yasa Tasarısı’nı yine ele alacak.


Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerkçesi şöyle:
“Bu Yasa değişikliği, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiştir”
Komite toplantısına, davetliler ve görevliler katılarak görüşlerini ifade etti.


UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Yasemi Öztürk ve HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay katıldı.

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