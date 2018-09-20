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“Hükümet gerçekleştirdiği zamlar ile krizin faturasını halka ödetiyor”

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Sol Hareket hükümetin gerçekleştirdiği zamlar ile krizin faturasını halka ödettiğini belirterek, akaryakıta yapılan son zammın tepeden tırnağa yeniden bir zam dalgasını tetikleyeceğini ifade etti.
“Hükümet gerçekleştirdiği zamlar ile krizin faturasını halka ödetiyor”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, halkı koruyucu ve rahatlatıcı önlemleri hayata geçirmek yerine krizin tüm yükünün dar gelirlilerin ve halkın sırtına yüklendiğini belirtti.


Korkmazhan, “Dünya petrol piyasası ucuzlama eğilimindeyken ve döviz en azından şu sıralar durağanken akaryakıta yapılan zammı TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine bağlayamazsınız. Akaryakıtın piyasa fiyatının yarısı devletin uyguladığı vergi ve fonlardır. Yani akaryakıt maliyetinin iki katı fiyat ile vatandaşa satılmaktadır. Herkesten elini taşın altına koymasını isteyenler neden kendi ellerini de taşın altına koymuyorlar? Neden akaryakıta uyguladıkları vergi ve fonlardan en azından geçici bir süre feragat etmiyorlar? Bu yapılmış olsa zamlara gerek kalmayacak, aksine ucuzlama yaşanacaktır” dedi.

Hükümet yetkililerini; “Ayrıcalıklarından feragat etmemekle, sermaye kesimi ve zenginlerden fedakarlık talep etmemekle” suçlayan Korkmazhan, “Sömürü çarklarını daha ağır bir şekilde işletenler, kaderleri ile baş başa bırakılan halk ile emekçiler, çalışanlar, üreticiler ile aynı gemide değildir” dedi.
 

Korkmazhan, esas olanın "Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşmak ve toplumu yok oluşa sürükleyen ayrılıkçı yapı ve statükodan kurtulmak" olduğu görüşünü de ifade etti.

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