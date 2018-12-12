"Hükümeti Uyarıyoruz Yapılandırmada Oldu Bittiye İzin Vermeyiz”

"Telekomünikasyon Dairesi’nin ‘Yeniden Yapılandırılması’ ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nün Bakanlar Kurulu’na sunum yaptıklarını Sn. Özersay’ın açıklamasıyla öğrenmiş bulunmaktayız. "

Tel-Sen Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak Yeniden Yapılandırma konusunda hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceklerini belirrti.



Tel-Sen'in yönetim kurulu adına Tamay Soysan'ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Telekomünikasyon Dairesi’nin ‘Yeniden Yapılandırılması’ ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nün Bakanlar Kurulu’na sunum yaptıklarını Sn. Özersay’ın açıklamasıyla öğrenmiş bulunmaktayız.

Sendikamız 2010 yılından bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nde sürdürülebilir ve hesap verebilir bir yapının oluşması amacıyla dairenin yeniden yapılandırılması gerekliliğini bu yapılandırma yapılandırılırken de toplumsal varlıkların ‘peşkeş’ çekilmemesine ve çalışanların tabiri caizse ‘burnunun kanamamasına’ dikkat edilmesini savunmaktadır.

Tel-Sen Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak Yeniden Yapılandırma konusunda hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyecek grev dahil her türlü eylemle tepkisini ortaya koyacaktır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’dan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna yapılmış olan Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması ile ilgili sunumunun Sendikamızın Yönetimine de yapılmasını talep ediyoruz.

“Bakanlığın Yapılandırmayı Oldu Bittiye Getirme İsteğine Bir Anlam Veremiyoruz…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sn. Bağzıbağlı ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü ile de ağustos ayında bir araya gelerek yeniden yapılandırma konusu konuşulmuş nasıl bir yapı oluşturulması hususunda bu yolun birlikte yürünülmesi gerekliliğinde fikir birliğine varılmıştı. Hatta bu bağlamda Bakanlığın öne sürdüğü fikirler ışığında Bakanlığa yazı yazılarak oluşturulması düşünülen yapıya ışık tutacağına inandığımız bazı bilgileri iyi idare yasasını da öne sürerek istemiş ve bu bilgiler doğrultusunda da yapılandırmanın nasıl şekil alabileceği hususundaki görüşlerimizi kendileriyle paylaşacağımızı belirtmiştik.

Yazımıza Bakanlıktan bir cevap verilmemesi nedeniyle tekrar yazı yazmamıza ve talep ettiğimiz bilgileri yeniden hatırlatmamıza rağmen bugüne kadar tarafımıza cevap verilmemişken Telekomünikasyon Dairesinin Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığını iddia ettiği bir çalışmanın sunumunu Bakanlar Kuruluna yapması oldukça düşündürücüdür.

Üzülerek belirtmek isteriz ki bu durum bizlerde Bakanlığın Yeniden Yapılandırma ile ilgili birşeyleri saklamaya çalıştığı izlenimi yaratmakta, Yeniden Yapılandırma’yı oldu bittiye getirmeye çalıştığını göstermektedir. Buna izin vermemiz mümkün değildir.

“Bakan Atakan’a olan güvenimiz zedelenmiştir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan sendikamıza 23 kasım 2018 tarihinde yazmış olduğu yazısında ‘Dairenin geleceğini ilgilendiren her hususu sendikamız ile istişare ederek yönetme hayata geçirme düşüncemiz bakidir’ denilirken 05 aralık 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu’na dairenin geleceği ile ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan ve sendika ile istişare edilmeyen bir çalışmanın sunumunun yapılması Bakana olan güvenimizi zedelemiştir.

“Halkın Partisi’ni böyle tanımadık”

Halkın Partisi uhdesinde bir Bakanlığın iki defa yazı yazılarak istenilen bilgilere iyi idare yasasına rağmen üç ayı aşkın süre içinde bırakın bilgi vermeyi cevap dahi vermeyeceğini, Halkın Partisinin bir bakanının bir sendikaya sizinle istişare edilecektir dedikten sonra istişare edilmeyen bir çalışmayı Bakanlar Kuruluna sunacağını hiç düşünmemiştik bizler Halkın Partisini böyle tanımadık.

“Bakanlar Kuruluna yapılan Sunum Tel-Sen Yönetimine de Yapılmalıdır”

Tel-Sen 2010 yılından bu yana Telekomünikasyon Dairesinde Yapılacak Yeniden Yapılandırmaya destek vermektedir. Ancak doğru yapılacak bir yeniden yapılandırmaya destek vermektedir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığını iddia ettiği yeniden yapılandırma çalışmasını görmek ve bilmek istiyoruz. Talep ettiğimiz bilgilere verilmeyen cevaplar bizi endişelendirmektedir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’dan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna yapılmış olan Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması ile ilgili sunumunun Sendikamızın Yönetimine de yapılmasını talep ediyoruz.

Bilinmesini isteriz ki; Tel-Sen. Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılacak Yeniden Yapılandırma konusunda hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyecek grev dahil her türlü eylemle tepkisini ortaya koyacaktır.