Hükümetin gündeminde 'Kanun Hükmünde Kararnameler' var

Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybının ciddi olduğunu ifade ederek, hangi önlemlerin alınabileceği konusunda Bakanlar Kurulu’nda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Erhürman: “Hedefimiz ekonominin daralmasını önlemek, vatandaşın alım gücünü korumak”

Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun toplanma sebebini son 15 gün içinde yapılan çalışmalara bir netlik kazandırmak olduğunu ifade ederek, Kanun Hükmünde Kararnameleri yürürlüğe koymanın yöntemlerini geliştireceklerini belirtti.

Erhürman, “toplantının gündemlerinden biri de Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmaktır. 15 günden beri yaptığımız çalışmalar bugün netleşecek” diyerek, çalışmaların büyük ölçüde talebi düşürmemeye, tüketicinin alım gücünü korumaya ve piyasanın daralmasını önlemeye yönelik tedbirler olduğunu kaydetti.

Erhürman, olağanüstü koşulların ekonomi kaynaklı koşullar olmadığı konusunda herkesin hemfikir olduğunu da belirten Erhürman, bununla ilgili ekonomik bir öngörü olamayacağını, siyasi alanda çok öngörülebilir bir durum olmadığı ve dolayısıyla her senaryonun ayrı ayrı değerlendirildiğini kaydetti.

Erhürman, ilk hedeflerinin kamu maliyesini korumak olmadığını da ifade ederek, hedeflerinin ekonominin ayakta durmasına yönelik önlemler almak olduğunu kaydetti. Erhürman, “Şu anda içine girdiğimiz ortamda vatandaşın alım gücünü korumak ve ekonomik faaliyetlerin olabildiğince korunması için önlemler alacağız” diyerek sözlerine son verdi.

“Geç kalınan bir şey yok”

Erhürman sözlerine şöyle devam etti:

“10-15 kalemlik tedbir söz konusu. Bütün bunlara ilişkin birtakım KHK taslakları da hazırlanması gerekiyordu. Tüm istişareler tamamlandı. Bakanlar Kurulu tekrar toplanıp bu işe bir nokta koyma aşamasındadır. Bu noktayı koyduktan sonra meclisle paylaşılacak. Meclisle paylaşılmadan önce de ilgililerle son bir istişare yapılacak. Bunların bir kısmı KHK bir kısmı da Bakanlar Kurulu kararıdır. Geç kalınan bir şey yok. Cuma gününden önce bir şey yapsaydınız Cuma'daki yükselişi görmemiş olacaktınız. Panik içinde hareket etmemek gerek. Bugünün doğru zaman olduğunu düşünüyoruz.”

Güney: Bankalarımız ayakları üzerinde çalışıyor

Merkez Bankası Rifat Güney ise yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın en temel görevinin bankacılık sektörünü denetlemek olduğunu ifade ederek, yaşanan gelişmeleri Merkez Bankası’nın yakinen takip ettiğini ve bir problem olmadığına yönelik tetkikleri Başbakan’a da arz ettiğini kaydetti.

Güney şunları ifade etti:

“Bankalarımız ayakları üzerinde çalışıyor. Hiçbir kısıtlamaya tabii değil. Zaman zaman dedikodular dolaşıyor. Yasalar ölçüsünde bankalarımız her türlü faaliyetini sürdürüyor. Bize gelmiş bir sıkıntı yok. Likidite ihtiyacı olmak üzere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu anlamda da Merkez Bankası’nın yeterli kaynakları mevcuttur. Vatandaşlarımızın bankacılık sektörüne ilişkin kaygı duymasını gerektiren bir durum yok. Onlardaki her türlü gelişmeden haberdar olarak alınması gereken önlemleri almaya hazırız.”