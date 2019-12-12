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Hür-İş asgari ücretin yıl bitmeden yeniden belirlenmesi talebini Çalışma Bakanlığı’na iletti

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Hür-İş Federasyonu asgari ücretin yeniden, gerçek verilerle tespit edilmesi için Asgari Ücret Saptama Komisyonunun ivedi olarak, yıl değişmeden toplanmasını talep etti.
Hür-İş asgari ücretin yıl bitmeden yeniden belirlenmesi talebini Çalışma Bakanlığı’na iletti

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile ailesinin yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek kadar olan miktarın “asgari ücret” olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, KKTC’de yaşanan enflasyondan dolayı pahalılık, Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi veya gizli olarak devalüe edilmesi nedenleriyle ülkede özel sektörde çalışan işçilerin büyük bir kısmının tespit edilen asgari ücretlerin altında ezildiğini belirtti.

Serdaroğlu “Hür-İş Federasyonu olarak bütün bu etkenleri değerlendirmiş olup, asgari ücretin yeniden, gerçek verilerle tespit edilmesi için Asgari Ücret Saptama Komisyonunun ivedi olarak, yıl değişmeden toplanmasını talep ediyoruz. Hür-İş Federasyonu olarak bugün gerekli yazıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırmış bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

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