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HÜR-İŞ Federasyonu’ndan Akıncı’nın girişimine tam destek

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HÜR-İŞ Federasyonu başkanı Ahmet Çaluda, hidrokarbon konusunda açıklamalarda bulundu.
HÜR-İŞ Federasyonu’ndan Akıncı’nın girişimine tam destek

Çaluda açıklamasında şu sözlere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sunduğu 'hidrokarbon konusunda ortak komite' kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duymaktayız.

Bizler her seferinde iyi niyet çerçevesinde uzattığımız elin geri çevrilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha belirtmek isteriz.

Görüyoruz ki Rum tarafı artık iyi niyet çerçevesinde bir anlaşmaya sıcak bakmıyor. Çözümden artık tamamen uzak olduğumuzu daha net görmekte ve bu süreçten sonra beklentilerimizin de daha farklı olacağını belirtmek isteriz. Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları hakkında bizlere doğru bilgi verilmesi çok önemlidir.  Kıbrıs Türkü’nün bu olayda devre dışı bırakılmak istenmesi bizlerin kabul edeceği bir durum değildir. Avrupa Birliği’nin ve Rum tarafının tavrı ortadadır. Ne yazık ki her ikisinin de tavrı gerginliğe yol açmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Rum tarafına sunduğu yeni işbirliği önerisine tam destek verdi. Bizler de Hür-İş Federasyonu olarak Sayın Akıncı’nın girişimine tam destek verdiğimizi beyan ederiz.
 

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