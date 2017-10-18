Hür-İş: “Muhalefet ve Hükümet kendinden önce ülke insanını düşünmeli”

Hür-İş, hükümetin öncelikleri arasında, “2018 yılı bütçesini onaylamak, 2018 yılı Ocak ayında Asgari Ücreti belirlemek, tarım ve narenciye sektörünü organize etmek” olması gerektiğini belirtti.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı açıklamada, ülkede son 10 yıl içerisinde kamu sisteminin çöküşüne paralel olarak başta ekonomik sıkıntılar ve diğer kamu hizmetlerinde büyük çöküşler olduğunu ve halkın hak ettiği hizmeti alamaz duruma getirildiğini savundu.

“Şimdiki Hükümetin ve geçmiş Hükümetlerin kendi kendimizi yönetmek, kendi kendimize yeterli olmak için gerekli adımları atmak yerine uygulamadıkları ekonomik programların arkasına saklanarak icraat yaptığı da bir gerçektir” diyen Çaluda, ülkedeki ekonomiyi, kırılgan yapıyı ve toplumun üretken yapısını hiçe saymanın bu toplumu yok saymak olduğunu belirtti.

Hür-İş Federasyonu için ülkenin, üretken yapının, dar ve sıkıntılı çalışanların öncelikli olduğuna işaret eden Çaluda, 2018 yılının Haziran ayında yapılması düşünülen yerel seçimlerin de etkisi göz önüne alınarak yılın yarısının seçim yasakları ve icraattan uzak bir yapı içerisinde olacağından bunun iyi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Çaluda, “Muhalefetin ve Hükümetin kendilerinden önce ülkeyi ve ülke insanını düşünmesi öncelikli olmalıdır” diyerek, siyasi partilerin, 50 milletvekilli parlamentoya kimin gireceği, Hükümeti hangi partinin veya kimlerin bakan olacağının öncelikli olamayacağını belirtti.