İBB’nin 27 milyar lira borcu var

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyük Şehir Başkalığına yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu'nu yaklaşık 27 milyar lira mali borç bekliyor.

İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı'nın hazırladığı, İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2018 yılı rapor şerhinde, İBB’nin 2018 yılı gelir bütçesi 18 milyar 424 milyon 947 bin lira, gider bütçesi de 22 milyar 148 milyon 25 bin lira olarak kayıtlara geçti. İBB’nin 2018 yılı bütçe açığı ise 3 milyar 723 milyon 77 bin 536 TL.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, faizlerin rekor artış göstermesi sonucu İBB 2014 yılında 128 milyon 178 bin TL faiz ödeyen İBB, 2017’de 173 milyon 608 bin TL faiz ödemesi yaptı. 2018 yılında İBB’nin faiz giderleri bir önceki yıla göre 2.5 kat artış göstererek 436 milyon 609 bin TL’ye ulaştı. İBB’nin 2019 yılında 1 milyar 114 milyon 507 bin TL borç faizi ödeyeceği tahmin ediliyor.

İBB'NİN İSKİ'YE 4 MİLYAR, KENDİ İŞTİRAKLERİNE 3 MİLYAR BORCU VAR

İBB’nin bunlar dışında 2018 sonu itibarıyla bağlı kuruluşu İSKİ’ye yaptığı borç da dikkat çekici boyutlara ulaştı. İBB’nin, İSKİ’ye tam 4 milyar 555 milyon 173 bin 629 lira borcu bulunuyor. İBB’nin kendi iştiraklerine borcu ise 3 milyar 447 milyon 907 bin 780 lira.