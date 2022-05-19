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İbrahim Kalın: Türkiye’nin beklentileri karşılanmazsa İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ilerlemez

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"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletildi." ifadeleri yer aldı:
İbrahim Kalın: Türkiye’nin beklentileri karşılanmazsa İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ilerlemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Almanya Başbakanı Dış Politika Danışmanı Jens Plötner ve Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ile telefonda görüştü.

"Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi. Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi."

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde de ABD'ye aynı mesaj verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile New York'ta bir araya geldi. Çavuşoğlu, pozitif geçtiğini belirttiği görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları, Türkiye'ye F-16 satışı, Türkiye-Ermenistan ilişklileri, Halkbank davası, Ukrayna savaşı, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin konuşulduğunu söyledi.

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