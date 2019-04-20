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İçinde Bulunduğumuz Çağa Neden 'Antroposin' Adı Veriliyor?

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Küresel ısınma ile Dünya'mızın iklimi her geçen gün daha da değişiyor. Peki buna kim, nasıl sebep oldu?
İçinde Bulunduğumuz Çağa Neden 'Antroposin' Adı Veriliyor?

Her geçen gün farklı makalelere, tartışmalara ve konferanslara konu olan "Antroposin" ilk olarak, atmosfer bilimciler ve daha sonna jeolojistler tarafından ortaya atıldı. Yapılan çalışmalara göre insanlık, bu kavramla adlandırılan bir dönemin eşiğinde.

Peki nedir bu Antroposin, tam olarak neyi ifade ediyor?

Yaşamımızı sürdürdüğümüz çağ, aslında birçok bölüme ayrılıyor. Bunun spesifik bir kısmını belirtmek için kullanılan Antroposin ise Dünyamızın geleceğine ilk kez bir ırk tarafından yön verildiği dönemi kapsıyor. Tamin edeceğiniz üzere o canlı ırkı ise insanın ta kendisi.

Dünya'nın jeolojik düzeninin insanlık tarafından tamamen değiştirilmesi fikrine dayanan Antroposin; Anthropos (Yunanca: insan) ve -cene (içinde bulunduğumuz, Cenozoic Çağ, dönemin kısaltılması) kelimelerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor.

Gezegenimizin 4,54 milyar yıllık ömrünü 24 saate oranlarsak, insanların yer yüzünde bulunduğu süreyi sadece 19 saniye olarak ifade edebiliriz. Milyarlarca yıla kıyasla son derece kısa bir süredir Dünya'da olmamıza rağmen, kısa sürede kendi yuvamızı mahvetmeyi başardık.

Atom bombaları testleri, nükleer güç yarışlar, yenilemeneyen enerji kaynaklarının kullanımı... sadece insanın yeryüzündeki düzene çomak soktuğu eylemlerden sadece bazıları.

İnsanlık ürettiği teknolojilerle fark ederek veya fark etmeden Dünya'nın iklimine yön verdi ve gezegen olarak yönetir hâle geldi. Dünya'nın artık kendi kendini yönetemediği ve bizim elimize esir düştüğü bu dönemde yeni bir jeolojik çağın eşiğine geldik.

Araştırmalar, önümüzdeki yılların beklenenden daha zor geçeceğini gösteriyor. Herkesin başını ellerinin arasına alıp düşünme vakti ise çoktan gelip geçiyor.

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