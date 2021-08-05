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İçinde uyuşturucu madde bulunan kargo polis kontrolüne takıldı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
İçinde uyuşturucu madde bulunan kargo polis kontrolüne takıldı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

04.08.2021 tarihinde,  Lefkoşa’da, paket posta ile yurt dışından bir şahıs adına gelen kargo paketinden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, paket içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

     Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.F.(E-31) tutuklanarak kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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