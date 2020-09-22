İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama Kıb-TEK'e 2 Milyon borcu yok

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN EL-SEN’İN ELEKTRİK KESİNTİSİNE YÖNELİK KAMUOYU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, ülkemizin en önemli, en kritik kurumlarından biri olarak gördüğü Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan ödemelerini 2,5 yıldır düzenli şekilde yapmaktadır. EL-SEN’in tarafımıza bir bildirimde bulunmadan, dün gerçekleştirilen eylem sonrası yetkisi olmadığı halde bakanlık binasının elektriğini kesmesini üzücü ve talihsiz bir olay olarak değerlendiriyoruz. EL-SEN Başkanı Sayın Kubilay Özkıraç’ın İçişleri Bakanlığı’nın KIB-TEK’e 2 milyon TL borcu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı olarak faturalarımızı 2,5 yıldır düzenli şekilde ödediğimiz açık şekilde ortadayken ve KIB-TEK tarafından bakanlığımıza gönderilmiş olan faturada Ağustos ayı devre toplamı 107,688,48 Türk Lirası, son ödeme tarihi ise 17 /11/ 2020 tarihi olarak açık şekilde belirtilmiş olmasına rağmen bu talihsiz olayın gerçekleştirilmesi üzücüdür. KIB-TEK gibi önemli bir kurumumuzda örgütlü olan EL-SEN’in çağ dışı bir yöntemle gerçekleştirmiş olduğu bu eylemin maalesef siyasi saiklere dayandığını tüm kamuoyu görmektedir.

EL-SEN’in yapmış olduğu elektrik kesintisi, Bakanlığımızda bulunan ve tüm devlet kurumlarında vatandaşlarımıza daha çağdaş ve daha hızlı hizmet vermek üzere kullanmakta olan Kamu Sertifikasyon Merkezi altında yer alan E-İmza, E-Nüfus ve E-Kimlik sistemlerinde teknik hasarlara neden olmuş, iletişim sistemlerinde ciddi aksaklıklara yol açmıştır.

Bakanlık bilgi işlem personelimizin oluşan hasar ve aksaklıkların giderilmesi için dün geceden sabah 04.00’a kadar büyük özveriyle yürüttükleri çalışmalar halen devam etmektedir. Vatandaşlarımızın en yoğun olarak hizmet aldığı bakanlık olan İçişleri Bakanlığı’nın işleyişini aksatan ve teknik birçok hasra yol açan bu talihsiz olay aynı zamanda vatandaşın hizmet alma hakkını engellemiş, birçok vatandaşımızı mağdur etmiştir. KIB-TEK gibi kritik öneme sahip bir kurumuzda örgütlü olan EL-SEN’in gerçekleştirmiş olduğu bu talihsiz eyleme bir an önce son vermesi ve hizmet bekleyen vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi elzemdir. Bu vesileyle devlet kurumlarının vatandaşa hizmet için var olduğunu hatırlatır, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi rica ederiz.