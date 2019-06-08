İdeal seksin yaşı bulundu!

Seks için en ideal yaş kaç? Seks kaç yaşında başlamalıdır? Seks yaşanılacak yaşa dair dair tüm bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Sekste ideal yaş kaçtır? sorusuna uzmanların verdiği cevap herkesi şaşkına çeviriyor. Cinsellik için en uygun yaş kaç? Cinsellikte en çok hazzın alındığı yaş kaç? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte cinselliğin yaşanması gereken yaşa dair tüm bilinmesi gerekenler!

CİNSEL YAŞAM 60'LI YAŞLARDA ZİRVEYE TAŞINIYOR

Yapılan araştırmalara göre,seks için en ideal yaşın erkeklerde 64, kadınlarda ise 66 olduğunu ortaya koydu. Amerika'da yapılan araştırmaların raporlarına göre,kişinin cinsel yaşamı 60'lı yaşlarında zirveye ulaşıyor.

SEKS İÇİN KADINLARIN EN İDEAL YAŞI...

Daily Mail'de yer alan habere göre; Amerika'da yapılan anket, 5 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kadınların en iyi cinselliği 66 yaşında, erkeklerin ise 64 yaşında yaşadığı tespit edildi.

NEYİ SEVDİĞİNİZİ BİLİYORSUNUZ

Seks terapisti Dr. Madeleine Castellanos, "Yaş aldıkça fiziksel olarak neyi sevdiğinizi biliyorsunuz" açıklamasında bulundu.