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"İETT'nin 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sözcüsü ve belediyenin iştiraklerinden Medya A.Ş. ile Otobüs A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'le Gündem programında soruları yanıtladı. İETT’nin 10 kadın şoför almak için verdi ..
"İETT'nin 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sözcüsü ve belediyenin iştiraklerinden Medya A.Ş. ile Otobüs A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'le Gündem programında soruları yanıtladı. İETT’nin 10 kadın şoför almak için verdiği ilana 600 kişinin başvurduğunu, bunların 540’ının erkek olduğunu açıklayan Ongun, birçok belediye şirketinde kadın çalışan sayısının çok az olduğunu, bu sayıyı artıracaklarını açıkladı.

İBB'deki bin 500 kiralık aracın geri verildiğini ancak hizmetin aksamadığını belirten Ongun, Bilal Erdoğan’ın, yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı’nın devlet kurumlarından para almadığı yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Ongun bu sözün gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin İBB’ye bağlı kuruluşlarda çalıştığını, işini yapanlara dokunmadıklarını belirten Ongun, gazeteci Özlem Albayrak’ın da İBB’de çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

İstanbul’da HDP’li seçmenin oy verdiği İmamoğlu’nun TSK’nin Suriye operasyonuna destek mesajının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Ongun, "Ekrem Başkanımızın kafasında soru işaretleri var ancak milli güvenlik meselesinin karşısında yer alması beklenemez" yorumunu yaptı.

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