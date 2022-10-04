İki Alkollü Sürücü Çarpıştı

Cengizköy’de dün gece iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazada araca sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis, her iki sürücünün de alkollü olduğunu belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 23:00 sıralarında meydana geldi.

Cemal Eruç Caddesi üzerinde yönetimindeki DJ 935 plakalı salon aracı ile kanında % 117 miligram alkol tesiri altında batı istikametine doğru seyreden Aziz Tahsildaroğulları (E-60), Topçular Sokak kavşağı önlerine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun sağ tarafına geçmesi sonucu o sırada karşı yönden gelip kanında % 196 miligram alkol tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden Yelena Çelik (K-23) yönetimindeki JU 480 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpıştılar.

Çarpmanın etkisi ile JU 480 plakalı araç kontrolsüz bir şekilde savrularak gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan oto korkuluklarına aracının sağ yan kısmı ile çarptıktan sonra savruldu.

Yine çarpmanın etkisi ile DJ 935 plakalı araç çarptıktan sonra savrularak gidiş istikametine göre yolun sol tarafından yoldan çıkarak aracının ön kısmı ile 2 numaralı ikametgahın beton bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu DJ 935 plakalı araç sürücüsü Aziz Tahsildaroğulları yaralanarak kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağ ayağında kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.