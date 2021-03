İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi’nde okutuyor

Hatay’da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evin geçimini katkı sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt, kazandığı parayla iki çocuğunu üniversitede okuttu. Kızını eğitimi için İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’ne gönderen Bozkurt, "Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir" diye konuştu.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. İki çocuğu bulunan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü anlattı.

'Çocuklarıma eğitim hayatlarında katkı sağlamak için çabalıyorum'

15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, "Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazen de bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor” dedi.

'İsterim ki her kadın kendi ayakları üzerinde durabilsin'

Kadınların çalışıp, kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve fedakarlığın örneğini gözler önüne seren Bozkurt, “Gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. Dünya Kadınlar Günü bir gün değil her gün olmalıdır, onlara karşı olan sevgi, saygı her gün olmalı. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.