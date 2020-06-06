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Iki Kardeşin Ölümüyle Ilgili Bir Kişi Tutuklandı

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Iki Kardeşin Ölümüyle Ilgili Bir Kişi Tutuklandı
Iki Kardeşin Ölümüyle Ilgili Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de bir evde iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Naser Sabrı Ismaıl Sharqawı (E-20) ve Mohammad Sabrı Ismaıl Sharqawı (E-25), Gönyeli’de misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında konu adreste ikamet etmekte olan K.S.K.O.(E-25) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA SARIKOÇ’UN VURULMASIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI
 
Gazimağusa’da,Thrones Club’da 5 Ekim 2019’da mekânın güvenlik görevlilerinden Yasin Sarıkoç’un kasığından vurulması olayıyla ilgili olarak aranan İ.M.(E-39) dün tutuklandı.

GAZİMAĞUSA LİMANINDA GÜMRÜK MEMURUNU DARP

Gazimağusa Limanı’nda dün, gümrük memuru Veli Oğul’u darp etme ve uygunsuz davranışta bulunma gerekçeleriyle iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, İ.Ö.(E-31)’nün kullanımındaki tır araçta bulunan 3 adet bilgisayar yazıcı kartuşu ve 2 teneke motor yağını gümrüğe beyan etmemesi ile ilgili olarak yaşanan tartışmada, gümrük memuru Veli Oğul’a hitaben yüksek sesle bağırdı ve elinde tutmakta olduğu yağ tenekelerini yere attı; olay yerinde bulunan M.Ö.(E-40) ise Oğul’u darp etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YANGIN

Akdoğan köyünün güney kısmında ağıllar bölgesinde henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Musa Çapkın' a ait sulama malzemeleri ile Hüseyin Ademgil’e ait 2 dönüm anız yandı.

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