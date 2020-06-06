Iki Kardeşin Ölümüyle Ilgili Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de bir evde iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Naser Sabrı Ismaıl Sharqawı (E-20) ve Mohammad Sabrı Ismaıl Sharqawı (E-25), Gönyeli’de misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında konu adreste ikamet etmekte olan K.S.K.O.(E-25) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA SARIKOÇ’UN VURULMASIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Gazimağusa’da,Thrones Club’da 5 Ekim 2019’da mekânın güvenlik görevlilerinden Yasin Sarıkoç’un kasığından vurulması olayıyla ilgili olarak aranan İ.M.(E-39) dün tutuklandı.

GAZİMAĞUSA LİMANINDA GÜMRÜK MEMURUNU DARP

Gazimağusa Limanı’nda dün, gümrük memuru Veli Oğul’u darp etme ve uygunsuz davranışta bulunma gerekçeleriyle iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, İ.Ö.(E-31)’nün kullanımındaki tır araçta bulunan 3 adet bilgisayar yazıcı kartuşu ve 2 teneke motor yağını gümrüğe beyan etmemesi ile ilgili olarak yaşanan tartışmada, gümrük memuru Veli Oğul’a hitaben yüksek sesle bağırdı ve elinde tutmakta olduğu yağ tenekelerini yere attı; olay yerinde bulunan M.Ö.(E-40) ise Oğul’u darp etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YANGIN

Akdoğan köyünün güney kısmında ağıllar bölgesinde henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Musa Çapkın' a ait sulama malzemeleri ile Hüseyin Ademgil’e ait 2 dönüm anız yandı.