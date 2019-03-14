İki turist kayıp!

13.03.2019 tarihinde, KKTC’de turist olarak bulunan Abid HUSSAIN (E-30) ile Basharat HUSSAIN (E-37) Lefkoşa’da kalmakta oldukları otelden ayrıldıkları halen geri dönmedikleri bildirilidi.
Bahse konu şahıslar aranıyor
13.03.2019 tarihinde, KKTC’de turist olarak bulunan Abid HUSSAIN (E-30) ile Basharat HUSSAIN (E-37) Lefkoşa’da kalmakta oldukları otelden ayrıldıkları halen geri dönmedikleri bildirilidi.
Bahse konu şahıslar aranıyor
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