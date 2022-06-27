“İkinci Bahar” sergisi, Taçoy tarafından Salı günü Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açılacak

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin Kıbrıs Moder Sanat Müzesi için hazırladığı eserlerden oluşan “İkinci Bahar” sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından 28 Haziran Salı günü Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açılacak

Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserleri bir araya getiren “İkinci Bahar” sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açılacak.

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserler, 28 Haziran saat 17.30’da açılacak olan sergi ile sanatseverlerle buluşacak. “İkinci Bahar” sergisi, 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

KKTC’de bir ilk: 60+ Tazelenme Üniversitesi

Dünyamızda ve ülkemizde yaş ortalamasının artması ile birlikte, aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan önemli bir girişim olan “60+ Tazelenme Üniversitesi”; öğrenmenin, sosyal ilişkilerin, tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu temel prensibine dayanıyor.

Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk ve tek olan 60+ Tazelenme Üniversitesi, zengin bir içeriğe sahip olan eğitim programında dahiliye, gerontoloji, ortopedi, sağlıklı beslenme, acil tıp, endokrinoloji gibi tıp derslerinin yanında; kültür-sanat, iç dekorasyon, yoga, iletişim, edebiyat gibi dersler de bulunuyor. Kampüslerde öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşarak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasını da hedefleyen eğitim programı, Girne Üniversitesi’nin Karakum’daki kampüsünde devam ediyor.