  • BIST 95.839
  • Altın 275,717
  • Dolar 5,7114
  • Euro 6,3396
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İklim değişikliği: Kıbrıs üçe bölünecek!

» »
National Geographic’in birkaç ay önce, dünyadaki bütün buzulların erimesinin neden olacağı deniz seviyesindeki 65 metre yükselmenin yaratacağı etkilerini haritaya taşıdığı çalışmasına dayanılarak Kıbrıs adasının, toprağının yüzde 22’sini kaybedeceği bildi
İklim değişikliği: Kıbrıs üçe bölünecek!

Politis “Buzlar Erirse Kıbrıs Üçe Bölünecek… Lefkoşa Dışındaki Bütün Kentler Batacak” başlıklı haberinde yapılan araştırmaya göre Kıbrıs adasının, top, buna göre tamamen yok olacak ülkeler bulunduğuna dikkat çekildi, Kıbrıs adasının toprağının yüzde 22’sini kaybedeceğini kaydetti.

“Big Cyprus sitesi uzmanlarının National Geographic verilerine dayanarak durumu haritalandırdığını belirten gazeteye göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek. Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak. 65 metre yüksekliğin altında kalan bütün bölgeler batacak

Bugünkü Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Limasol, Baf, Poli, Mağusa, Güzelyurt, Larnaka ve Girne mazi olacak. Tek kurtulacak kent ise denizden çok uzak bulunan Lefkoşa olacak. 

İkinci kara parçası Karpaz yarımadasında oluşacak. Apostolos Andreas Manastırı da batacak. Üçüncü kara parçasını da küçücük bir adacık şeklinde kalacak Mağusa Bölgesi’ndeki Paralimni, Derinya, Sotira ve Frenaros oluşturacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs sularında, aslan balıklarının istilasına karşı mücadele veriliyor!21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
  • İzinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle 16 kişi tutuklandı21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:53
  • Çalınan araç bulundu, 1 tutuklu21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
  • Eski kıyafetleriyle birlikte evinde bulunan KKTC bayrağını da çöpe atan şahıs hakkında soruşturma açıldı21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
  • “Kendimle Dans” isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:58
  • Işık Kitabevi’nin “Vazgeçme” temalı kitap fuarı pazartesi başlıyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak ve Görev Devir-Teslim törenine katıldı21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:17
  • Şehrin göbeğinde elini kolunu sallayarak araba çaldı21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
  • HP Genel Sekreteri Kıb-TEK'e 4 santral alınması kararının arkasındayız21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
  • Memur-Sen heyeti Ankara’ya gidecek21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti