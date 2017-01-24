İlçeler bazında oluşan yönetimler açıklandı

Halkın Partisi geçtiğimiz hafta sonu 6 ilçede ilçe yönetimleri için kongrelerini gerçekleştirdi.

İlçe statüsünü yeni kazanan Lefke de dahil toplamda 6 ilçede gerçekleştirilen kongreler ile geçici statüsünde olan ilçe yönetimleri Parti tüzüğüne uygun bir şekilde seçim yapılarak belirlendi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, bir yılını doldurması hasebiyle 6 Ocak’ta gerçekleştirilen resepsiyonun ertesinde bu hafta sonu, olağanüstü genel kongre öncesinde medya ve siyasi parti temsilcilerine dönük bir resepsiyon daha gerçekleştirileceği bildirildi.

Yapılan seçimler sonucu ilçeler bazında oluşan yönetimler şu şekildedir:

Lefkoşa:

İlçe Başkanı : Serhan Aktunç

İlçe Yönetim Kurulu:

Umut Öksüz

Yenal Senin

Bayram Özkan

Göktürk Ötüken

Saffet Aşıksoy

Ayşen Kumser Kansay

Hasan Sapsızoğlu

Eylem D. Erbilen

Mağusa:

İlçe Başkanı : Özgür Vehit

İlçe Yönetim Kurulu:

Erol Kaymak

Süleyman Canatan

Batur Sağlamer

Cihan Abi

Mert Şentaş

Vicdan Onurver

Fatoş Uludağ

İbrahim Çiçekseven

Girne:

İlçe Başkanı: Ahmet Tokatlıoğlu

İlçe Yönetim Kurulu:

Ledün Caymaz

Emrah Yeşilırmak

Adem Beydola

Mehmet Çavuşoğlu

Yusuf Avcıoğlu

Ahmet Yöney

Adem Çakır

Murat Borucu



İskele:

İlçe Başkanı: Mesut Genç

İlçe Yönetim Kurulu:

Cuma Onbaşı

Ayşe Akdeniz

Hicran B. Fırat

Osman Elkovan

Muhammet Türkoğlu

Hülya Özkaya

Yahya Alpaslan Özdemir

Salih Değirmencioğlu

Güzelyurt:

İlçe Başkanı: Naim Pınar

İlçe Yönetim Kurulu:

Adem Topak

Atilla Ertürk

Emin İçener

İbrahim Kahramanoğlu

Hasan Zaifoğlu

Melin Uluç

Ramadan Durmazer

Suna Tip

Lefke:

İlçe Başkanı: Serhat Usanmaz

İlçe Yönetim Kurulu:

Fedai Öztoprak

Güven Erkal

Timuçin Tomak

Teksen Köroğlu

Hasan Karlıtaş