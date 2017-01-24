İlçeler bazında oluşan yönetimler açıklandı

İlçe statüsünü yeni kazanan Lefke de dahil toplamda 6 ilçede gerçekleştirilen kongreler ile geçici statüsünde olan ilçe yönetimleri Parti tüzüğüne uygun bir şekilde seçim yapılarak belirlendi.
Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, bir yılını doldurması hasebiyle 6 Ocak’ta gerçekleştirilen resepsiyonun ertesinde bu hafta sonu, olağanüstü genel kongre öncesinde medya ve siyasi parti temsilcilerine dönük bir resepsiyon daha gerçekleştirileceği bildirildi.
Yapılan seçimler sonucu ilçeler bazında oluşan yönetimler şu şekildedir:
Lefkoşa:
İlçe Başkanı : Serhan Aktunç
İlçe Yönetim Kurulu:
Umut Öksüz
Yenal Senin
Bayram Özkan
Göktürk Ötüken
Saffet Aşıksoy
Ayşen Kumser Kansay
Hasan Sapsızoğlu
Eylem D. Erbilen
Mağusa:
İlçe Başkanı : Özgür Vehit
İlçe Yönetim Kurulu:
Erol Kaymak
Süleyman Canatan
Batur Sağlamer
Cihan Abi
Mert Şentaş
Vicdan Onurver
Fatoş Uludağ
İbrahim Çiçekseven
Girne:
İlçe Başkanı: Ahmet Tokatlıoğlu
İlçe Yönetim Kurulu:
Ledün Caymaz
Emrah Yeşilırmak
Adem Beydola
Mehmet Çavuşoğlu
Yusuf Avcıoğlu
Ahmet Yöney
Adem Çakır
Murat Borucu
İskele:
İlçe Başkanı: Mesut Genç
İlçe Yönetim Kurulu:
Cuma Onbaşı
Ayşe Akdeniz
Hicran B. Fırat
Osman Elkovan
Muhammet Türkoğlu
Hülya Özkaya
Yahya Alpaslan Özdemir
Salih Değirmencioğlu
Güzelyurt:
İlçe Başkanı: Naim Pınar
İlçe Yönetim Kurulu:
Adem Topak
Atilla Ertürk
Emin İçener
İbrahim Kahramanoğlu
Hasan Zaifoğlu
Melin Uluç
Ramadan Durmazer
Suna Tip
Lefke:
İlçe Başkanı: Serhat Usanmaz
İlçe Yönetim Kurulu:
Fedai Öztoprak
Güven Erkal
Timuçin Tomak
Teksen Köroğlu
Hasan Karlıtaş
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