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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

İlçeler bazında oluşan yönetimler açıklandı

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İlçeler bazında oluşan yönetimler açıklandı
Halkın Partisi geçtiğimiz hafta sonu 6 ilçede ilçe yönetimleri için kongrelerini gerçekleştirdi.

İlçe statüsünü yeni kazanan Lefke de dahil toplamda 6 ilçede gerçekleştirilen kongreler ile geçici statüsünde olan ilçe yönetimleri  Parti tüzüğüne uygun bir şekilde seçim yapılarak belirlendi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, bir yılını doldurması hasebiyle  6 Ocak’ta gerçekleştirilen resepsiyonun ertesinde bu hafta sonu, olağanüstü  genel kongre öncesinde medya ve siyasi parti temsilcilerine dönük bir resepsiyon daha gerçekleştirileceği bildirildi.

Yapılan seçimler sonucu ilçeler bazında oluşan yönetimler şu şekildedir:

Lefkoşa:
İlçe Başkanı : Serhan Aktunç 
İlçe Yönetim Kurulu:
 Umut Öksüz
 Yenal Senin 
 Bayram Özkan
Göktürk Ötüken
Saffet Aşıksoy 
 Ayşen Kumser Kansay 
 Hasan Sapsızoğlu
Eylem D. Erbilen

Mağusa:
İlçe Başkanı : Özgür Vehit 
İlçe Yönetim Kurulu:
 Erol Kaymak 
 Süleyman Canatan 
 Batur Sağlamer 
 Cihan Abi 
 Mert Şentaş 
 Vicdan Onurver
 Fatoş Uludağ
 İbrahim Çiçekseven

Girne:
İlçe Başkanı: Ahmet Tokatlıoğlu 
İlçe Yönetim Kurulu:
 Ledün Caymaz 
 Emrah Yeşilırmak 
 Adem Beydola 

 Mehmet Çavuşoğlu 
 Yusuf Avcıoğlu 
 Ahmet Yöney 
 Adem Çakır 
 Murat Borucu 
 

İskele:
İlçe Başkanı: Mesut Genç 
İlçe Yönetim Kurulu:
Cuma Onbaşı 
 Ayşe Akdeniz 
 Hicran B. Fırat 
 Osman Elkovan 
 Muhammet Türkoğlu 
 Hülya Özkaya
 Yahya Alpaslan Özdemir
Salih Değirmencioğlu

Güzelyurt:
İlçe Başkanı: Naim Pınar 
İlçe Yönetim Kurulu:
 Adem Topak
 Atilla Ertürk 
 Emin İçener
 İbrahim Kahramanoğlu 
 Hasan Zaifoğlu 
 Melin Uluç 
 Ramadan Durmazer 
 Suna Tip

Lefke:
İlçe Başkanı: Serhat Usanmaz 
İlçe Yönetim Kurulu:
 Fedai Öztoprak
 Güven Erkal 
 Timuçin Tomak 
 Teksen Köroğlu 
 Hasan Karlıtaş

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