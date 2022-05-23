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İlkokullarda 20 Haziran’da, ortaokul ve liselerde 17 Haziran’da karneler dağıtılacak

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İlkokullarda 20 Haziran’da, ortaokul ve liselerde 17 Haziran’da karneler dağıtılacak
İlkokullarda 20 Haziran’da, ortaokul ve liselerde 17 Haziran’da karneler dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 – 2022 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre, 20 Haziran’da ilkokullarda; 17 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde karneler dağıtılacak. 2022-2023 Öğretim Yılı ise 12 Eylül’de başlayacak.

İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim okullarında 14 Şubat’ta başlayan 2021 – 2022 öğretim yılı ikinci döneminde sona yaklaşıldı.

KGS 2, 11 HAZİRAN’DA

Akademik takvime göre, ilkokullarda 20 Haziran’da karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımı ile yaz tatili başlayacak.

İlkokullarda, 10 Haziran Cuma günü öğle paydosu sonrası ders kesimi, 11 Haziran Cumartesi günü ise Kolejlere Giriş Sınavı 2 (KGS 2) yapılacak.

20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak ilkokul öğrencileri, 12 Eylül Pazartesi günü 2022 – 2023 Öğretim Yılının başlaması ile yeniden ders başı yapacak. 2022 – 2023 Öğretim Yılı okul kayıtları ise 13-17 Haziran ve 5-7 Eylül tarihlerinde olacak.

BEAL VE 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVLARI 25 HAZİRAN’DA

Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim okullarında ikinci dönem sonu sınavları 2-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak, 17 Haziran Pazartesi günü ise karneler dağıtılacak.

20-22 Haziran tarihlerinde, 3 gün sürecek bütünleme sınavlarının ardından, 22-27 Haziran tarihlerinde ortaokullarda ve 27-30 Haziran tarihlerinde liselerde diploma törenleri olacak. Öğrenci kayıt işlemleri de 27-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

23-27 Haziran tarihlerinde meslek liseleri 9. sınıflarına başvurular alınacak, 28 Haziran’da meslek liselerinin yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 29-30 Haziran tarihlerinde meslek liseleri 9. sınıflarının kayıt işlemleri yapılacak. 2-6 Eylül tarihleri arasında ise genel liselerin ve meslek liselerinin kayıtları tamamlanacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavları ise 25 Haziran Cumartesi günü olacak.

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